Taha Tunç resmen Trabzon’da

Bordo-Mavililer’de gençlik aşısı devam ediyor... Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı’yı renklerine bağlayan Trabzonspor, son olarak Pendikspor’un 18 yaşındaki orta sahası Taha Tunç’u kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, genç oyuncu için sözleşme fesih bedeli olarak 300 bin TL ve oyuncunun A takım ile çıkacağı ilk resmi lig karşılaşmasında yine Pendikspor’a 300 bin TL ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Pendikspor’un, bir sonraki transferden de yüzde 15 pay alacağı duyuruldu.

‘Mahcup etmeyeceğim’

Genç oyuncu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dün imza töreni düzenlendi. Kendisini 3 yıllığına Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Taha, “Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a geldiğim için gururluyum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim” dedi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise, “Taha, inşallah uzun yıllar Trabzonspor’a ve Türk futboluna başarıyla hizmet eder. Yetenekleri ile takımımıza katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.