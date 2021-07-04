Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Pazarspor forması giyen Taha Gür'ün kadrosuna kattığını açıkladı. Malatya ekibi, 24 yaşındaki sağ bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, son olarak Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha!
Çaykur Rizespor altyapısında başlayan ve Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon, Pazarspor formaları giyen Taha, toplam 141 resmi maçta 10 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.