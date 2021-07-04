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Taha Gür'den Yeni Malatyaspor'a 3+1 yıllık imza

Yeni Malatyaspor, son olarak Misli.com 2. Lig ekibi Pazarspor'da forma giyen Taha Gür'ü kadrosuna kattı ve 24 yaşındaki sağ bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Temmuz 2021, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
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Taha Gür'den Yeni Malatyaspor'a 3+1 yıllık imza

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Pazarspor forması giyen Taha Gür'ün kadrosuna kattığını açıkladı. Malatya ekibi, 24 yaşındaki sağ bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha!

Çaykur Rizespor altyapısında başlayan ve Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon, Pazarspor formaları giyen Taha, toplam 141 resmi maçta 10 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

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