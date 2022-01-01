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Taha Batuhan Yayıkçı, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu

Kocaelispor, 25 yaşındaki stoper Taha Batuhan Yayıkçı'nın Ankara Keçiörengücü’ne transfer olduğunu duyurdu.

01 Ocak 2022, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Taha Batuhan Yayıkçı, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ağustos 2019'da Kırşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Taha Batuhan Yayıkçı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki stoperin Ankara Keçiörengücü’ne transfer olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

''Profesyonel futbolcumuz Taha Batuhan Yayıkçı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’ne transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

Körfez ekibinde 51 resmi maça çıkan Taha Batuhan, 2 golle skora katkı sağladı.

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