Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ağustos 2019'da Kırşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Taha Batuhan Yayıkçı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki stoperin Ankara Keçiörengücü’ne transfer olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

''Profesyonel futbolcumuz Taha Batuhan Yayıkçı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’ne transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

Körfez ekibinde 51 resmi maça çıkan Taha Batuhan, 2 golle skora katkı sağladı.