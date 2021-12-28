Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor ’da hazırlıklar devam ederken genç futbolcu Taha Altıkardeş, basın toplantısı düzenledi.

Hedeflerinden ve hayallerinden bahseden 18 yaşındaki futbolcu, ”Bursaspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bursaspor'u ve ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Tamer hocamız bize ayrı bir motivasyon kattı. Takımda disiplin arttı. Ekip içerisinde havamız gayet iyi. Önümüzdeki Adanaspor maçına da galibiyet parolasıyla çıkıp üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

İHA