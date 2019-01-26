Taha Akgül'den gümüş madalya

Ivan Yariguin Grand Prix'sinde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Rus rakibi Khizriev'e 7-3 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Taha Akgül'den gümüş madalya

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen Ivan Yariguin Grand Prix'sinde milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Rus rakibi Anzor Khizriev ile karşı karşıya geldi. Finalde Khizriev'e 7-3 yenilen milli güreşçi, 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

YAKUP VE FATİH FİNALDE

Serbest stil 74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yakup Gör ile 86 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin ise finale kalan diğer milli güreşçiler oldu. 74 kiloda Yakup Gör'ün finaldeki rakibi Rus Zaurbek Sidakov, 86 kiloda Fatih Erdin'in rakibi ise yine ev sahibi ülkeden Dauren Kurugliev oldu.

Öte yandan 97 kiloda mücadele eden Baki Şahin, yarın Moğolistan'dan Namkhai Atdorj ile bronz madalya maçına çıkacak.

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