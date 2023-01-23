Taha Akgül: Yine olimpiyat şampiyonu olacağım

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Sivas’a gelen milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Demirspor Kulübü’nü ziyaret etti. Milli sporcu Akgül, güreş takımında derece yapan sporcularla bir araya gelerek, spor malzemesi desteğinde bulundu.

Spor malzeme dağıtım törenine TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.

Taha Akgül, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendi imkanları ile güreşçilere malzeme yardımı yaptığını söyleyen Akgül, “Kendi yetiştiğim kulübüme geldim. Bu salon daha kötü şartlardayken antrenman yaptım. Şu anda şartlar gerçekten çok iyi. Genç kardeşlerimiz çok şanslılar bu konuda. Burada alt yapıda 80 tane sporcumuz var. Evlerinden servisle getirilip, burada antrenman yapıyorlar. Bu sporcularımız inşallah benim geçtiğim yollardan geçecekler. Onlar için verdiğimiz eşofman, tişört ve güreş ayakkabısı onlara motivasyon sağlayacak. Bizim zamanımızda bu tarz şeyler motive sağlıyordu. Onlar bu şartlara ulaşamıyorlar. Güreş ayakkabısını gerçekten bulmak, giymek kolay değil. Ben de onlara kendi bütçemle bir yardımda bulunmak istedim. Hem eşofman hem tişört hem de güreş ayakkabısı. İnşallah onlara güreş alanında bir nebze olsun katkıda bulunmuşumdur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Onlar bizim geçtiğimiz yollardan geçiyorlar. İnşallah Anadolu’daki zorlu şartlardan çıkarak çok büyük şampiyonluklar elde edecekler. Sivas Demirspor’a ve genç kardeşlerime bir nebze de katkım varsa ne mutlu bana” diye konuştu.

“Dünya minderlerinde 5-6 yıl sonra onları izleyeceğiz”

Kendisinin de Sivas Demirspor Kulübü’nde yetiştiğini hatırlatan Akgül, “Onlarla öncelikle sohbet ettik ve antrenman yaptık. Onlara; 'Ben de sizlerin yaşında bu yollardan geçtim ve hiç madalya kazanamadım. Çalışmalarınızı hiçbir şekilde aksatmayın. Madalya kazanamayabilirsiniz fakat moralinizi bozmayın. Önemli olan A takımda madalya kazanabilmek' diyorum. Bir de onlara memleketimizde güreşin öneminden bahsettim. Bu topraklardan gerçekten iyi güreşçiler çıkıyor. Bu 80 sporcudan çok büyük yetenekler çıkacaktır. Dünya minderlerinde 5-6 yıl sonra onları izleyeceğiz. Ben bu salondan çıktım, onlar da bu salondan çıkıp olimpiyat şampiyonu olabilirler” ifadelerini kullandı.

“2024 benim için zirve olacak”

Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanıp kariyerini noktalayacağını kaydeden başarılı güreşçi, “Çalışmalarım devam ediyor, Nisan ayının 15’inde Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum. Şimdi uluslararası bir turnuvamız var. Daha sonra Zagreb’de Avrupa şampiyonu olursam, çift haneli rakamlara çıkacağım. Dünyada geçmiş tarihte çift rakamlara çıkan hiç kimse olmadı. Eğer 10 yapabilirsem çok büyük bir rekor olacak. Bu sene 10. Avrupa şampiyonluğumu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. Bir diğer hedefim de 2024’te oynanacak Paris Olimpiyatları. Ben de işimizi zirvede bırakmak istiyorum. 2024 benim için zirve olacak. İnşallah yine olimpiyat şampiyonu olacağım. En son olimpiyat şampiyonasında en favori rakipleri yenerek şampiyon oldum. Bunu Paris’te de yapabilirim. Yeniden başarabilirsem güreş kariyerimi zirvede, minderle vedalaşacağım” şeklinde konuştu.

Daha sonra Taha Akgül, sporcularla beraber toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA