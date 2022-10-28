Taha Akgül ve Rıza Kayaalp eşittir, 20 Avrupa şampiyonluğu!

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi Türkiye ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış sporcuların minderinde yetiştiği ASKİ Spor Kulübü, yeni şampiyonlar çıkarmak ve Türkiye'ye daha büyük gururlar yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu 1985 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 278, dünya şampiyonalarında 189, olimpiyat oyunlarında 6 altın, ulusal müsabakalarda ise 3 binin üzerinde madalya kazanan ASKİ Spor Kulübü’nde Genel Koordinatör Abdullah Çakmar açıklamalarda bulundu.

Çakmar, "Taha ve Rıza’yı yan yana koyduğumuzda 20 Avrupa şampiyonluğu var.Dünyanın hiçbir takımında, hiçbir branşta hiçbir kulüpte 20 Avrupa şampiyonluğu kazanan yok. Biz iki sporcumuzla büyük şampiyonluklar kazanarak dünyada 1 numara olduk. Şu an Türk sporuna ASKİ Spor Kulübü damga vurarak lokomotif oldu" dedi.