Taha Akgül: Bu iş daha bitmedi

Türk güreşinin son yıllardaki en büyük fenomeni Taha Akgül’den FANATİK’e iddialı açıklamalar...

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te devam eden Dünya Güreş şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Akgül, “Bu şampiyona prestijimi düzeltmem, moral değerlerimi yükseltmem ve rakiplerim karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçirmem bakımından benim için çok önemliydi. Bir başka önemi ise Tokyo 2020’ye giden yolun başlangıcı olmasıydı. Kazandığım bu altın madalya ile tam olarak istediğim sonucu aldım diyebilirim. Biliyorsunuz, daha önce 2017 Dünya Şampiyonası finalinde karşılaştığım ve son saniyelerde yenildiğim Gürcü Geno Petriashvili son iki yılın Dünya Şampiyonu ve en önemli rakibim. Onu 7-0 yenerek altın madalyaya ulaşarak hem ona, hem de diğer rakiplerime karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğim gibi prestijimi de düzelttim. Bundan dolayı çok mutluyum.” dedi.

Şampiyonluk rekorunu kırmak isterim

Bu yılın Tokyo 2020’ye katılma açısından önemine de değinen milli güreşçimiz şöyle devam etti: “Önümüzdeki Eylül ayında Kazakistan’da Dünya Şampiyonası var. Son iki yılın Dünya Şampiyonaları’nda istediğim sonuçları alamadım ama Astana’da altın madalya alarak Tokyo’ya direkt katılmak istiyorum. Tabi sonrası malum... Kariyerimdeki ikinci olimpiyat şampiyonluğu en büyük hayalim. Türk milletine bütün bu başarıları armağan etmek için sabırsızlanıyorum. Bunun için de çok çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

7. kez Avrupa Şampiyonu olduğu için çok gururlu olduğunu ifade eden Taha Akgül sözlerini şöyle noktaladı: “Bu konuda 8’er kez Avrupa Şampiyonu olan Hamza Ağabey ve Rıza Kayaalp’le yarışıyorum! Amacım gidebildiğim yere kadar gitmek. Kazandığım madalyayı hocalarıma ve diğer güreşçi kardeşlerdime armağan ediyorum.”

Hamit Turhan