Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda yarı final müsabakaları yapıldı.

Türkiye’yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Rus Anzor Ruslanovitch Khizriev’i 8-1 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile mücadele edecek.

92 kiloda mücadele eden İbrahim Bölükbaşı, yarı finalde Polonyalı rakibi Zbigniew Mateusz Baranowski’ye 6-5 mağlup oldu.

Fatih Erdin ise 86 kilo yarı finalinde Moldovalı Piotr Ianulov’a 2-1 yenildi. Fatih Erdin ve İbrahim Bölükbaşı, repesaj maçlarından gelecek rakipleriyle bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan Recep Topal, 61 kilo çeyrek finalinde elendiği rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, repesaj maçında Ukraynalı Volodymyr Burukov ile karşılaşacak.

Erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları, yarın yapılacak.