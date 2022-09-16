MENÜ

Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125kg'da ülkemizi temsil eden Taha Akgül, finalde Moğolistan'dan Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek altın madalya kazandı.

16 Eylül 2022, Cuma 21:43 Son Güncelleme:
- A +
Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-2 galip ayrılan Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.


31 yaşındaki güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

İHA

İlgili Haberler
Dries Mertens transferinin perde arkası! Juventus'u reddetti


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...