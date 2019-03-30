Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek güreşçiler son hazırlıklarını Ankara'daki Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Serbest Güreş A Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ve milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı çalışmalar ve takımın son durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Serbest stilde takım halinde başarılı olacaklarına inanan Taha Akgül, "Hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Son güreş antrenmanlarını yapıyoruz. Bugün prova antrenmanları var. Özellikle 3 tane Gürcistan'dan ağır sıklet rakibim geldi. Onlarla beraber çok iyi antrenman yapıyorum. Çok zor müsabakalar yapıyorum. Onlar dünya klasmanında yani dünyada ilk 3'e girebilecek sporcular. Zaten biri hem dünya şampiyonu hem 2012 Londra Olimpiyatları 2'ncisi. Çok başarılı sporcular. Özellikle onlarla iki kamptır çalışmamın bana faydası oldu. Bu uzun vadeli bir şey aslında 2 kampla olacak bir şey değil. Uzun vadede eğer bu rakiplerle çalışırsam bunun meyvesini olimpiyatta göreceğimi düşünüyorum çünkü antrenman partneri konusunda çok büyük bir eksiğim vardı. 5 senedir idare ediyordum ama artık bunun eksikliğini müsabakalarda hissetmeye başladım. Müsabakalara çıktığımda rakiplerim artık bana güçlü gelir hale geldi, onu hissediyorum yani rakiplerime gücümü hissettiremiyorum. İyi sporcularla çalışırsam yeniden eski gücüme döneceğimi düşünüyorum. İyi hazırlandık, takımımızın durumu iyi. 10 sıklette genç arkadaşlarımız var. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak 3'üncü olmuştuk Dağıstan'da 5 tane madalya almıştık. İnşallah ben yine aynı sayıyı yakalayacağımızı düşünüyorum. Serbest takımımız gerçekten başarılı bir takım. Çocuklar çok efendi ve disiplinliler. Büyüklerini seven, sayan çocuklar. İnşallah bunun meyvesini de 2020'de göreceğimizi düşünüyorum. 6 tane olimpik sıklet var. Yakup Gör, çok büyük bir atılım gösterdi. Önünde Soner Demirtaş gibi bir Avrupa şampiyonu vardı ama takıma girmeyi başardı. Çok başarılı o da. İnşallah dediğim gibi takım halinde başarılı olmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKGÜL: BİZ BU İŞİ YAPIYORSAK 3-4 YIL DAHA ZİRVEDE YAPACAĞIZ

2012'den bu yana Avrupa'da zirvede olduklarını ifade eden Taha Akgül şöyle konuştu:

"Müsabakalara tek tek bakıyorum. Şimdi hedef Avrupa, sonra Dünya şampiyonası. Tabi biz kazandıkça bu rekorların sayısı artıyor. Ama öncelikli hedefimiz bayrağımızı dalgalandırmak, kişisel rekorlar daha sonra geliyor. İlk hedefimiz takımımız, bayrağımız sonrasında kendi kişisel değerlerimiz, rekorlarımız. Avrupa'da 7, Dünya'da 2 tane madalyam bir de olimpiyat madalyam var. Sadece 2016'da Avrupa'da madalya alamamıştım. Çok büyük bir sakatlık geçirmiştim. 19 cm yırtığım vardı. 17 gün hiç antrenman yapmadan Letonya'ya gittim, o şekilde bile mücadele edeceğimi düşündüm çünkü en zirvede halimdi. 2015'de Avrupa, Dünya şampiyonu olup sayı tuşlarıyla şampiyon olmuştum ve 2016'da da bunun devamını getireceğimi düşündüğüm için oraya gitmek istedim. Maalesef sadece orada başarısız oldum. Onun dışında 2012'den bu yana Avrupa şampiyonlukları bizde. Son 9 yılda 9 final, 7 birincilik var. Fatih ağabey de 2011'de birinci olmuştu. Çok büyük bir rekor bu ağır sıklet adına önemli bir başarı. Olimpiyatlara biz yine favori olarak gideceğiz. Ben sıkletimin en favori 2-3 isimi arasındayım. Hedefim tabi ki şampiyonluk ama sen ne kadar çalışırsan çalış bir de Allah'ın bize yazdığı bir yazı var. Ben 2016'ya çok iyi bir şekilde hazırlandım, Allah da benim önümü açtı. Çok güzel müsabakalar yaparak olimpiyatta altın madalya elde ettim. Ben şu 4 yılda da yine aynı şekilde fedakarlık yapıyorum. Olimpiyat bitti, Avrupa şampiyonluğu, Dünya 2'nciliği elde ettim. Olimpiyattan sonra tekrar bunları yapmak gerçekten kolay değil, ben bunu başardım. 2018 yılına geldik yine Avrupa şampiyonluğu elde ettim, bir tek Dünya Şampiyonası'nda fire verdim. Burada çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Ailemizden, sevdiklerimizden fedakarlık yapıyoruz. Amacımız tamamen 2020 Olimpiyatları. Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağız, daha sonra da bırakacağız."

SÜLEYMAN ATLI: HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP OLİMPİYATLARA GİTMEK

Sakatlık sürecinden sonra iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden milli güreşçi Atlı, " Sezon başında bir sakatlığım oldu. Menisküs ameliyatı oldum, iyi bir iyileşme dönemi geçirdim, dinlendim. 5-6 yılın yorgunluğu vardı üzerimde onu atmış oldum. Benim için iyi bir süreç oldu, iyi bir şekilde hazırlandım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha önce büyüklerde Avrupa 3'üncülüğüm var. Altın madalyam yok, inşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp ülkeme getirmek istiyorum. Hedefimde ilk önce bu sonra Büyükler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyatlara gitme kotası açısından bizim için çok önemli. Olimpiyat'a favori şekilde kendi sıkletimde gitmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda normalde Rusya adına güreşen 1 Rus rakibim vardı, şimdi Fransa, Bulgaristan, Kazakistan gibi ülkeler Rus sporcu getiriyor. Dağıstanlılar Avrupa ülkelerine dağılmış durumda. Mesela benim buradaki İtalyan rakibim Gürcü asıllı. Sıkletlerde yarışmak daha da zorlaşıyor. İnşallah biz bunların üstesinden gelmeyi başaracağız. Hedefim dünya şampiyonu olup Tokyo'ya en iyi şekilde katılıp altın madalya almak. Benim hedefim hiçbir zaman ikincilik, üçüncülük olmadı her zaman hedefim şampiyonluk oldu. İnşallah Tokyo'da şampiyon olurum" şeklinde konuştu.

ÇATMAR: MADALYA SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirten Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, "2019 yılı Avrupa Şampiyonası'na gerçekten çok iyi hazırlandık. Geçen yıllara göre deneyimli bir takıma sahibiz. Önceki yıllarda Taha, Rıza, Soner gibi alıştığımız sporcular dışında fazla madalya alan güreşçilerimiz yoktu. Ama bunun yanında özellikle serbest takımda Süleyman Atlı'nın, Fatih Erdin'in, Yakup'un yine diğer sporcularımızın gerçekten burada deneyim kazanıp bu Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandılar. Geçen yıl biz 5 madalya almıştık. Bunu daha üst seviyelere çıkartıp, Dünya Şampiyonası'na biz hazırlanmak istiyoruz. Çünkü bu Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Özellikle bu Avrupa Şampiyonası'nda yapacağımız güreşler 2019 yılı Dünya Şampiyonası'na hazır olduğumuzu gösterecek. Çünkü 2020 Olimpiyatları'nın ön ayağı 2019 Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor. Bu yüzden bizim için çok önemli. Bu Avrupa Şampiyonası'na bütün ülkeler çok ciddi şekilde hazırlandılar. Burada herkes güç gösterisi yapacak. Biz de burada deneyimli sporcularımızla beraber özellikle kaptanımız Taha Akgül, 6 Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan bir sporcumuz. İnşallah 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kendisine kazandırıp, diğer sporcularımıza örnek olup, iyi bir hava yakalayıp, sporcularımızı motive edip, aldığımız madalya sayısını artırmak istiyoruz. Madalya almayan sporcularımıza madalya aldırıp, altın madalya sayısını artırıp 2019 yılı ve 2020 Olimpiyatları'na hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz. Burada hocalarımız, sporcularımız, ekibimiz iyi kaynaştık. Takım havasını yakaladık, bu takım havasını şampiyonalara da yansıtıp iyi dereceler elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ercan ATA - Nesrin AYDIN / ANKARA, (DHA)