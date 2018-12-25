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Taekwondo Turnuvası'nda 3. olan Feyza İleri ödüllendirildi

Bursa'daki Taekwondo Turnuvası'nda, üçüncülük derecesi elde eden Emet Ashaboğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Feyza İleri, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından ödüllendirdi.

25 Aralık 2018, Salı 11:37
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Taekwondo Turnuvası'nda 3. olan Feyza İleri ödüllendirildi

Bursa'daki Taekwondo Turnuvası'nda, üçüncülük derecesi elde eden Emet Ashaboğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Feyza İleri, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından ödüllendirdi. 

Kaymakam Çiçek, Feyza ileri ile birlikte Antrenör Efraim Kavgacı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’ı makamında kabul etti. 

Çiçek, “İller arası taekwondo’da büyük başarı elde eden öğrencimiz Feyza İleri’yi, gelecek için umut veren Mete Atış’ı, Antrenörü Efraim Kavgacıyı’yı, turnuvalara hazırlanma ortamını en iyi şekilde sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’ı, İlçe Halk Eğitim Merkezi İdarecilerini ve Emet Bor İşletme Müdürlüğünü spora verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

(İHA)

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