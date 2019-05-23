Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları için sağlıklı bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Dünya Şampiyonasına 2016'dan bu yana yaptığımız hazırlıklarda hedef tabi ki de Tokyo olduğu için 2019 Dünya Şampiyonası çok önemliydi. Ocak ayının başından beri yapılan bütün turnuvalara ve Grand Prix müsabakalarına çocuklarımız iştirak etti. Sonunda mayıs ayının 15'inde başlayan Büyükler Dünya Şampiyonası'na 150 ülke, binin üzerinde sporcu katıldı. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota arayan sporcularımızın buradaki başarısı 2020 eşiği için çok önemliydi. 4 sporcumuz madalya aldı. İrem altın, Nur gümüş, Rukiye ve Nafia da bronzla kota içerisinde olan sporcularımız madalyaya ulaştı. Bu bizi çok sevindirdi. Madalya alamayıp ama madalya maçında kaybeden sporcularımız gelecek için büyük ümit verdiler. Bu sonuçlarla Tokyo'da çok büyük bir netice alacağımıza inanıyorum. Psikolojik eşiği de aştık. İnşallah bu süreç Tokyo'ya kadar sağlıklı bir şekilde devam edip, al bayrağımızı orada göndere çektirmek istiyoruz" diye konuştu.

RUKİYE YILDIRIM: "TECRÜBEMİ OLİMPİYATLARDA DEĞERLENDİRECEĞİM"

Büyükler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Rukiye Yıldırım, "Dünya şampiyonasını 3'üncülükle tamamladım. Mutluluğum aslında yarım kaldı. İnşallah mutluluğumun tamamlanması için olimpiyatlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Orada altın madalya alarak, İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum. Son 1 senemiz kaldı olimpiyatlar için daha hırslı antrenmanlarımıza devam edip inşallah olimpiyatlarda şampiyon olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Tecrübe tabi ki çok önemli ama insan o an o ringe çıktığında çok heyecanlanıyor. Benim için daha da büyük bir tecrübe oldu. Bu tecrübelerimin sonucunu olimpiyatlarda da değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYAT 3'ÜNCÜSÜ ANTRENÖRE SAHİBİM, ÇOK ŞANSLIYIM"

ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olarak çok büyük destek gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Ben ASKİ Spor Kulübü sporcusuyum, kulübüme de çok teşekkür ediyorum destekleri için. Başkanım Emre bey beni çok destekledi. 7/24 aradı, görüntülü aramalar, dualar, Hacı Bayram'a gidip benim için dua etmeler, kendisine çok teşekkür ediyorum. Kulüp antrenörüm Hamide Bıçkın, kendisi de dünya şampiyonu, dünya 2'ncisi, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat madalyası olan bir antrenör, onun sporcusu olduğum için çok şanslıyım, çok mutluyum. Kendisine inşallah senin olimpiyat 3'üncülüğün var benim de olimpiyat madalyam olur, senin arkandan gelmiş olurum dedim. Tüm destekleri için ona da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nesrin AYDIN/ANKARA,(DHA)