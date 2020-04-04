Tacikistan’da futbol sezonu başladı. Ülkenin resmi kaynaklarına göre bugüne kadar tek bir corona virüsü vakası bile yaşanmayan Tacikistan’da lig ve kupa şampiyonu Istiklol ile hem ligde ikinci olan hem de kupada finalde Istiklol’a kaybeden Khujand bir araya geldi. Seyircisiz oynanan maç için uluslararası şirketler şimdiden bahis açarken maç Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol’dan yayınlanacak. Avrupa’da devam eden tek lig olan Belarus ligi şimdiden 10 farklı yayın anlaşması imzalarken Tacikistan’da da federasyon yetkilileri popülarite umuyor.

Tacikistan'ın aldığı önlemler

Tacik makamları bir yandan ülkede koronavirüsün tespit edilmediğine ilişkin açıklamalar yaparken, diğer yandan da bu salgına yönelik tedbirler alıyor. Wuhan'da coronavirüsün ortaya çıkmasından hemen sonra 30 Ocak'ta Çin ile sınırı kapatan Tacikistan, daha sonra Afganistan ve Özbekistan ile de tüm kapıları bağladı. Son olarak Kovid-19 vakası tespit edilen Kırgızistan ile de sınır geçişilerini yasakladı.

20 Mart'tan başlayarak tüm uçuşları geçici olarak durduran Tacik makamları, yurt dışından tahliye ettiği vatandaşlarına zorunlu karantina uyguladı.

Tacikistan nerede?

Tacikistan Orta Asya’da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Tacikistan ülkesinin doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneyinde Afganistan, kuzeyinde Kırgızistan bulunmaktadır.

Tacikistan'ın yüzde doksanı dağlardan oluşmaktadır

Tacikistan ülkesinin yüzde doksanı dağlardan oluşmaktadır. Ülkenin en yüksek dağı Palmir Dağlarıdır. Tacikistan Orta Asya’nın en küçük devletidir. Tacikistan 5 bölgeden oluşmaktadır. Ülkenin başkenti Karategin bölgesinde bulunan Duşanbe şehridir. Tacikistan ülkesinin resmi dili Tacikçedir.

Tacikistan'da hangi dil konuşuluyor?

Ülkede Tacikçe dışında Rusça dili de yaygın olarak kullanılmaktadır. Laik bir ülke olan Tacikistan ülkesinin resmi dini yoktur. Ülke halkının yüzde 98’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Tacikistan Ülkesi para birimi olarak somoni kullanmaktadır. Denize kıyısı olmayan ve dağlarla çevrili olan Tacikistan ülkesinde sert kara iklimi hüküm sürmektedir.

Ülkeyi ziyaret etmek için en uygun dönem Nisan ve ekim ayları arasıdır. Tacikistan vize isteyen ülkeler arasındadır. Tacikistan ülkesinin başkenti Duşanbe şehrine İstanbul çıkışlı uçuşlar bulunmaktadır.

Tacikistan koronavirüsü önlemek için Rusya’dan yardım istedi

Rusya’nın Duşanbe Büyükelçiliği’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Tacikistan’ın talebini içeren nota Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi. Bakanlık, talebi inceliyor” denildi.

Tacikistan’ın maske, sağlık personeli için özel önlük ve koruma tulumu, eldiven ve Covid-19 testlerini istediği ifade edildi.

Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda’nın yarın yabancı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileri ile görüşmede, koronavirüse karşı koruma ve mücadele konusunu masaya yatıracağı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Tacikistan Temsilcisi Galina Perfilyeva, ülkede koronavirüsün tespit edilmediğini duyurarak yerel halka hijyen kurallarına uyma ve kalabalık yerlerden kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Şubat-31 Mart döneminde, yurtdışından gelen 6 bin 222 vatandaşa yönelik karantina tedbirleri uygulandı. Ülkede, 2 bin 145 kişi 2 haftalık karantinadan geçerken 4 bin 77 kişi hâlâ karantinada bulunuyor.