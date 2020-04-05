Dünyada neredeyse bütün futbol ligleri durma noktasına gelirken ülkenin resmi kaynaklarına göre bugüne kadar tek bir corona virüsü vakası bile yaşanmayan Tacikistan’da sezon başlıyor. Seyircisiz oynanacak maç için uluslararası şirketler şimdiden bahis açarken maç Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol’dan yayınlanacak. Peki, Tacikistan Ligi maçları canlı izle! Tacikistan ligi hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Tacikistan Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

14:00 | Khatlon Bokhtar - Istaravshan

14:00 | Kuktosh - Regar-Tad AZ

Tacikistan Ligi maçları hangi kanalda?

Maçlar Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Tacikistan'ın aldığı önlemler

Tacik makamları bir yandan ülkede koronavirüsün tespit edilmediğine ilişkin açıklamalar yaparken, diğer yandan da bu salgına yönelik tedbirler alıyor. Wuhan'da coronavirüsün ortaya çıkmasından hemen sonra 30 Ocak'ta Çin ile sınırı kapatan Tacikistan, daha sonra Afganistan ve Özbekistan ile de tüm kapıları bağladı. Son olarak Kovid-19 vakası tespit edilen Kırgızistan ile de sınır geçişilerini yasakladı.

20 Mart'tan başlayarak tüm uçuşları geçici olarak durduran Tacik makamları, yurt dışından tahliye ettiği vatandaşlarına zorunlu karantina uyguladı.

Tacikistan nerede?

Tacikistan Orta Asya’da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Tacikistan ülkesinin doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneyinde Afganistan, kuzeyinde Kırgızistan bulunmaktadır.