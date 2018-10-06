T-Mac’in şampiyonluk favorisi Boston Celtics!

Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, yeni sezona da favori giriyor fakat bir efsaneye göre bu sefer kazanamayacaklar.

Golden State Warriors, son dört yılda üç şampiyonluk kazanırken kırmadık rekor bırakmadı.

Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green gibi ligin en önemli oyuncularına sahipler. Üstelik bu yaz kadroya DeMarcus Cousins’ı da eklediler.

Fakat Tracy McGrady göre bu sezonun favorisi onlar değil.

ESPN’den Rachel Nichols’a konuşan McGrady, şampiyonluğun favorisinin Boston Celtics olduğunu söyledi. McGrady, bu sezon Celtics‘in şampiyonluk için hazır olduğunu belirtirken Celtics’in Warriors‘u geçeceğini söyledi.

Celtics, Kyrie Irving, Al Horford, Gordon Hayward, Jayson Tatum gibi yıldızlarıyla Doğu’nun en iddialı takımı. Üstelik NBA’in en iyi koçlarından biri de onlarda fakat Warriors’ın önünde olduklarını söylemek için biraz erken.

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