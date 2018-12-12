Szolnoki Olaj - Pınar Karşıyaka: 70-74

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu ilk hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımını 74-70 mağlup etti.

12 Aralık 2018, Çarşamba 22:48 Son Güncelleme:
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Szolnoki Olaj - Pınar Karşıyaka: 70-74

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu ilk hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımını 74-70 mağlup etti.

Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-18, ilk yarıyı ise 47-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren İzmir temsilcisi, rakibini 12 sayıda tutarken rakip potaya ise 20 sayı gönderdi ve karşılaşmanın final periyoduna 1 sayı farkla geride girdi: 59-58. Mücadelenin son periyodunda da etkili savunmasını sürdürerek rakibini 11 sayıda tutan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 74-70 galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Pınar Karşıyaka 2'nci tura galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Sek Henry oldu.

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