Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, Polonya'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri Play-off turunda Rusya ile çıkacağı maçta oynamayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Szczesny, Rusya'ya karşı oynamak istemeyeceğini açıklayarak FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye çağırdı.

Szczesny, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eşim Ukrayna'da doğdu, oğlumun damarlarında Ukraynalı kanı dolaşıyor, ailemizin bir kısmı hala Ukrayna'da, çalışanlarımın çoğu Ukraynalı ve hepsi harika insanlar."

"Yüzlerindeki acı ve ülkeleri için duydukları korku, yerimde öylesine duramayacağımı ve hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağımı fark etmemi sağladı."

"Putin, Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği an, sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın temsil ettiği tüm değerlere de savaş ilan etti. Özgürlük, Bağımsızlık ve hepsinden önemlisi Barış."

"26 Mart'ta Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için play-off maçında Rusya'ya karşı oynayacaktık. Bunu yazarken kalbim kırılsa da vicdanım oynamama izin vermiyor."

"Ülkenizi temsil etmek bir futbolcunun kariyerindeki en büyük onurdur ama yine de bir seçimdir."

"Rusya'nın değerlerini ve ilkelerini temsil etmeyi seçen oyunculara karşı oynamayı reddediyorum!"

"Ülkemin renklerini giyerek sahada durmayı ve Rusya'nın milli marşını dinlemeyi reddediyorum!"

"Rus hükümetinin eylemlerini meşrulaştıran bir spor etkinliğine katılmayı reddediyorum."

"Etkimin sadece sembolik olabileceğini biliyorum, ancak FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye ve Rusya Federasyonu'nu eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırıyorum."















