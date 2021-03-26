The Guardian'ın, Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere'nin rakipleri arasında dikkat edilmesi gereken 10 oyuncuyu belirlediği listede 22 yaşındaki stoper de yer aldı. Değerlendirmede Kanarya'nın savunmacısı için "Mesut Özil'in gölgesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak çok daha büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Hem orijinal mevkisi olan stoper pozisyonunda hem de sol bekte kararlı bir görüntü çizen Szalai, Macar savunmasının önemli isimlerinden. Hava topu mücadelelerinin yüzde 70 ’inden fazlasını kazandı ve takımda maç başına en çok pas yapan oyucu unvanını elde etti" ifadelerine yer verildi.