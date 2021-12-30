Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Afjet Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 yenen Fenerbahçe 'de Attila Szalai, maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Szalai'nin açıklamaları şöyle;

Doğru kelimeleri seçmek kolay değil.. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İşimizi zorlaştırdık. Günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı, tur atladık. Ana hedefimiz buydu. Herhangi bir transfer haberi hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda katkı sağlamak.