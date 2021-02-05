İşte Macar yıldızın sözleri:

“Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım. Başarılı haftalar geçirdiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gururluyum. Bu inanılmaz kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Her zaman bu mentaliteye sahip oldum. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. En büyük derbilerden biri. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum ve bu maçta başarılı olmak istiyorum.”

‘Savunmada gelişmeliyiz’

“Gustavo’nun önemini biliyoruz. Bugüne kadar oynadığım 3 maçta önümde oynadı ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve gerçek bir lider olduğunu çok iyi biliyorum. Son rakibimiz Hatayspor bize çok fazla problem üretti. Altay’ın harika kurtarışları vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için birlikte olmaya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde de çalışıyoruz.”

‘Ekstra motivasyona gerek yok’

“Taraftarlarımız benim 3 maçımda oynadığım oyunu beğendi ve ben de böyle devam etmek istiyorum. Takımımızdaki bütün oyuncular derbinin önemini biliyor. Taraftar için ne anlama geldiğini biliyoruz. Böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yok. Şu anda lideriz ve bunu korumak için çalışacağız. Buraya daha önce milli takımla gelmiştim, Attila’nın yaygın bir isim olduğunu biliyordum” dedi.



