Szalai transferiyle Fenerbahçe tarihine geçiyor!

Fenerbahçe 'nin en az 20 milyon euro beklediği Attila Szalai için son olarak Premier Lig ekibi Sothampton devreye girdi. Eğer Attila Szalai'nin transferi beklenen rakamla gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçecek.

ATTILA SZALAI İÇİN SOUTHAMPTON DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekipleri peşine takan Attila Szalai için son olarak Southampton devreye girdi. İngiliz ekibinin 28 yaşındaki stoper Jack Stephens'ın yerine Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Ada ekibi Macar savunmacı için resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.

ATTILA SZALAI İÇİN EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Attila Szalai, "20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmam bile." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Macar savunmacının transferinin 20 milyon euronun üstünde gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe'nin en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçebilir. Sarı-lacivertliler en pahalı satışını Elvir Baljic'i 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndererek yapmıştı. (Star)