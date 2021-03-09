Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Attila Szalai, Türkiye’de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Szalai, Macar televizyonu M1’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim. Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Sezon sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluğa inandığını da belirten Szalai, "Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı." dedi. Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

AA