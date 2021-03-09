Szalai Konyaspor maçına damga vurdu

Attila Szalai, dünkü maça damgasını vuran isim oldu. Fenerbahçe maça baskılı başladı. Konya’nın kilidini açan isim Macar savunmacı oldu. Szalai, Gökhan’ın kafayla çevirdiği topu ağlara göndererek Sarı-Lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı. Fenerbahçe’nin farkı ikiye çıkaran sayısında ise Szalai, kaptığı topla atağı başlatıp asisti yapan Pelkas’a pası atan isim oldu.

Defansta da kusursuz

23 yaşındaki stoper, hücumda ön plana çıkmasının yanı sıra asıl görevi olan defansif aksiyonlarda da hatasızdı. Szalai, ilk yarıda çok kritik iki müdahale yaparak belki de golü engelledi. Macar futbolcu, ikinci devrede de defansa kusursuz oynadı. Serdar Aziz ile iyi bir uyum yakalayan Szalai, Konyaspor’un hücumcularına gol izni vermedi.



