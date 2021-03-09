League of Legends dünyasında Syndra dendiği zaman akla ilk gelen rakibi dürtmediğiniz müddetçe kasılamayacağınızdır. Skilleri aşırı uzun menzilli, biraz dengesiz olan şampiyonu oynamak için bilginiz ve mekaniklerinizin çok iyi olması gerekiyor. Syndra şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Gücün Karanlık Yüzü Syndra

Syndra eşi benzeri olmayan güçlere hükmeden ve dehşet verici bir kara büyü yeteneğine sahiptir. Ionia'da yaşamını sürdürdüğü yıllarda akıllara durgunluk veren dengesiz büyüleri ile köyün ileri gelenlerinin huzurunu kaçırmıştır. Bu durumdan sonra katı bir eğitim almak üzere gönderilmiştir.

Syndra'nın büyü yeteneği o kadar güçlüdür ki kendisine eğitim veren hocasını bile geride bırakmıştır. Hatta güçlerinin bastırıldığının dahi farkına varmıştır. Kendini ihanete uğramış gibi hisseden şampiyon, yeteneklerini kısıtlamaya çalışan hemen hemen herkesi karanlık küreleri ile yok etmek için harekete geçti.

Gücün Karanlık Yüzü Syndra Oynanış Biçimi

Syndra oldukça iyi bir büyücü ve aynı zamanda sağlam bir destek şampiyonudur. Şampiyonun pasif skili olan Sınır Tanımaz, büyüleri için en yüksek kademede ilave etkiler kazanır. Ayrıca diğer yeteneklere;

Karanlık Küre: Kürenin varlık süresi 8 saniyeye çıkar.

İrade Gücü: %20 İlave Gerçek Hasar verir.

Zayıflara Acıma: Büyünün genişliği %50 artar.

Güç Patlaması: Menzil 75 artar.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Karanlık Küre, şampiyonun oluşturduğu karanlık küre üyü hasarı verir. Küre 6 saniye süreyle kalır. Ayrıca diğer yetenekleriyle yönlendirilebilir. Yetenek, hareket halinde iken de kullanılabilir.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek İrade Gücü, 2 farklı şekilde yapılabilir. İlkinde şampiyon hedefindeki küreyi ya da rakiplerin minyonunu tutar. Herhangi bir hedef seçilemediği takdirde küre tutulur. İkinci kez yaptığında ise, küreyi ya da minyonu fırlatır. İsabet alan rakipler 225 birim içinde büyü hasarı alır. Ayrıca yavaşlatılır. Yetenek, hareket halinde iken de kullanılabilir.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Zayıflara Acıma, rakipleri ve küreleri geri savurur. Onlara ve çarptıkları rakiplere büyü hasarı verir. Küreler yollarına çıkan tüm rakipleri 1.5 saniyeliğine sersemletir.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Güç Patlaması, şampiyon gücünden aldığı enerjiyle küreleri yönlendirir. Tüm kürelerle rakip şampiyona büyü hasarı verir. Şampiyonun etrafında dönen üç küre de ve aha önce yaratılmış olan küreleri yönlendirir.

Gücün Karanlık Yüzü Syndra S11 Rün Dizilimi

Syndra şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Kan Tadı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

Büyücülük

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Gücün Karanlık Yüzü Syndra S11 Yetenek Skilleri

Syndra S11 yetenek skilleri dağılımı;

Karanlık Küre: 1- 4- 5- 7- 9

İrade Gücü: 3- 14- 15- 17- 18

Zayıflara Acıma: 2- 8- 10- 12- 13

Güç Patlaması: 6- 11- 16

Gücün Karanlık Yüzü Syndra S11 Counter Pickler

Syndra şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Akali

Fizz

Kassadin

Lux

Talon

Gücün Karanlık Yüzü Syndra Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Tutuştur: Rakip şampiyonu tutuşturarak, 5 saniye kadar 80 ile 505 (Seviyeye bağlı) gerçek hasar verir. Rakibin görünmesini sağlar ve bu sürede rakiplerin aldığı iyileştirme etkilerini azaltır.

Luden'in Çığlığı

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Uğursuz Koruma

Zhonya'nın Kumsaati

Rabadon'un Şapkası

Gücün Karanlık Yüzü Syndra Kostümleri

Syndra şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Adalet Işığı Kostümü

Atlantisli Kostümü

Karo Kızı Kostümü

Kartopu Savaşı Kostümü

SKT T1 Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü