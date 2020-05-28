Sol bek Filip Novak ile henüz sözleşme yenileyemeyen Trabzonspor’da bu mevki için gündemdeki futbolculardan birinin Toulouse forması giyen Issiaga Sylla olduğu öne sürülmüştü. Fransızlar’ın ünlü futbol sitesi Foot Mercato’nun manşetten verdiği iddia da 26 yaşındaki sol bek için Beşiktaş’ın da ilgisinin olduğu yazılmıştı. Başarılı oyuncu dün kişisel sosyal medya hesabından Trabzonspor’u takibe aldı. Bu durum transfer iddialarını bir hayli güçlendirdi. Bu sezon 29 maça çıkan Sylla, 2 gol atma başarısı gösterdi.