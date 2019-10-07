Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Pierree van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk Hollanda 2. Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekiyor.

Babası gibi Nac Breda forması giyen 19 yaşındaki forvet bu sezon son 4 maçında attığı 4 golle gündem oldu.

Takımının Az Alkmaar'ı 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Sydney ayrıca kazanılan Excelsior ve NEC Nicmegen maçlarında da birer gol attı.

Sydney van Hooijdonk kimdir?

Pierree van Hooijdonk'un oğlu olan Sydney, 19 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Futbola Nac Breda'da başlayan genç golcü bu sezon 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Sağ ayağını kullanan 1.88 boyundaki golcü ayrıca sol kanatta da görev yapabiliyor.

Piyasa değeri 200 bin Euro olan genç oyuncunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.