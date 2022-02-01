Swansea City - Luton Town maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Championship'te son 5 maçta 5 puan toplayan Swansea City, gün geçtikçe ateş hattına yaklaşmaya başladı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan takım son 2 maçta gol dahi bulamazken ligde oynadığı 26 maçta 28 gol atabildi. Bu seride ligde en az gol bulan 3 takımdan biri konumunda. İç sahada sergilediği performans ile taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Swansea City, ev sahibi olduğu son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Luton Town, son 7 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Zirve mücadelesi veren Blackburn'u evinde ağırlayarak 0-0 berabere kalan konuk ekip, sergilediği performansla dikkat çekti. Özellikle dış saha maçlarında savunmasıyla güven veren Luton Town, son 5 deplasman maçının 3’ünde kalesini gole kapadı.

Bu mücadele misafir takımın puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.







