Sviatchenko işi uzuyor

Trabzonspor’un çok istediği Erik Sviatchenko transferi biraz daha uzayacak gibi duruyor...Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçlarına çıkan Midtjylland, Slavia Prag eşlemesi tamamlanmadan stoperinin transferine izin veremeyeceğini söylemişti. Danimarka kulübü, önceki gün ilk maçta Slavia Prag ile berabere kaldı. Bu mücadelenin rövanşı 30Eylül’de oynanacak. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0’lık skorla dönen Midtjylland, evindeki ikinci karşılaşmaya kaptanından yoksun çıkmak istemiyor. Trabzonspor’un hedefi ise bir an önce işi bitirmek fakat oyuncunun da takımını yarı yolda bırakmak istememesinden dolayı bu transferin hemen bitmesi zor.

Yönetimin planı aynı

Transferin ekonomik boyutlarına gelince; fark iyice azaldı. Midtjylland 2 milyon Euro talep ederken, Fırtına 1.6 milyon Euro seviyesine çıktı. Vitor Hugo işinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme planı üzerinden anlaşma sağlanması yüksek ihtimal gözüküyor.