Svetislav Pesic: NBA’de basketbol oynanmıyor!

Barcelona Lassa koçu Svetislav Pesic, NBA basketbolunu sert bir dille eleştirdi.

Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki kıyaslamalara Svetislav Pesic de katılırken tecrübeli basketbol adamı, NBA’de basketbol oynanmadığını söyledi.

Barcelona’nın Milano‘yu mağlup ettiği maç sonrasında basın toplantısında basketbol temposu hakkında gelen soruyu cevaplayan Pesic, “Oyunun ritmini değiştirmek için geçiş oyunu ya da set oynamak istiyorsan bunu hücumla değil savunmayla yaparsın. Bu sayede hücumda insiyatifi alabilirsin, hızlı, kontrollü ya da uzun süreli oynayabilirsin. Avrupa basketbolunda durum böyle. NBA gibi değil ki oradaki zaten basketbol değil” dedi.

“Her sabah NBA’deki sonuçlara baktığınızda 129-119, 122-120, 120-115 gibi skorlar görebilirsiniz. Herkes kutlama yapıyor, herkes mutlu! Her neyse… Dünyanın en iyi basketbolu EuroLeague’de oynanıyor” dedi ve fikrinin devamını getirdi:

“EuroLeague’de her şey izleyebilirsin. Savunma izleyebilirsin, hücum izleyebilirsin, taktik izleyebilirsin. Üçlük atış, yaratıcılık, smaç, her şeyi görebilirsin! Avrupa’nın şu ana kadar sahip olmadığı tek şey, NBA’ın yapabildiği gibi basketbolu satamaması. Basketbolumuzu Avrupa’da nasıl satacağımızı öğrenemedik” açıklamalarında bulundu.

Birkaç ay önce Pesic, EuroLeague normal sezon maçlarının NBA’deki playofflar gibi olduğunu söylemişti.

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