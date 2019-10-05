Svetislav Pesic: Anadolu Efes’i iyi olduğu noktalarda durdurduk

Turkish Airlines Euroleague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Barcelona'ya 74-64 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes’i iyi olduğu noktalarda durdurarak karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti. Müsabakanın ilk yarısında iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Pesic, "Yapmak istediğimiz şeyleri başardık. Ana planımızda Anadolu Efes’in iyi olduğu hızlı hücumları, adam adama savunmaları ve ekstra pasları engellemek vardı. Bunu başardık." şeklinde konuştu.

Üçüncü çeyrekte sıkıntılı anlar yaşadıklarını kaydeden Sırp çalıştırıcı, "İlk yarıda sadece 2 sayı bulan Micic, oyunun kontrolünü eline aldı. Takımının ritim bulmasını sağladı. Geride kalan bölümde takımım iyi reaksiyon gösterdi. Ribauntları kontrol ettik. Toplamda 44 ribaunt aldık. Bunların 33’ü savunmadaydı. Savunma ribauntları bizim için önemliydi. Hem hızlı hücuma çıkmamıza hem de pozisyon oluşturmamıza etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.