Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai (CANLI İZLE)

Güney Kore Ligi'nin 2. haftasında Suwon Bluewings, Ulsan Hyundai'i konuk ediyor. Geçtiiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan Suwon Bluewings, evinde ilk 3 puanına uzanmak istiyor. Lige galibiyetle başlayan Ulsan Hyundai ise 2'de 2 peşinde. Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai maçının canlı takibi haberimizde.

17 Mayıs 2020, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai (CANLI İZLE)

Güney Kore Ligi'nin 2. haftasında Suwon Bluewings, Ulsan Hyundai'i konuk ediyor. Geçtiiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan Suwon Bluewings, evinde ilk 3 puanına uzanmak istiyor. Lige galibiyetle başlayan Ulsan Hyundai ise 2'de 2 peşinde. 

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