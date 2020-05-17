Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai (CANLI İZLE)
Güney Kore Ligi'nin 2. haftasında Suwon Bluewings, Ulsan Hyundai'i konuk ediyor. Geçtiiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan Suwon Bluewings, evinde ilk 3 puanına uzanmak istiyor. Lige galibiyetle başlayan Ulsan Hyundai ise 2'de 2 peşinde. Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai maçının canlı takibi haberimizde.
Güney Kore Ligi'nin 2. haftasında Suwon Bluewings, Ulsan Hyundai'i konuk ediyor. Geçtiiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan Suwon Bluewings, evinde ilk 3 puanına uzanmak istiyor. Lige galibiyetle başlayan Ulsan Hyundai ise 2'de 2 peşinde.
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