2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan, Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tangocuların mutlak favori olarak sahaya çıktığı mücadelenin 10. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından Arjantin penaltı kazandı.





Topun başına geçen Lionel Messi'nin yaptığı vuruşta top filelere gitti. İlk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TARİHİ ZAFER

Arjantin'in ilk yarıda penaltıdan Lionel Messi'nin attığı golün dışında üç golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu gollerden ikisi Lautaro Martinez, biri de yine Messi'den gelmişti. İkinci yarıya Suudi Arabistan muhteşem bir başlangıç yaptı. 48. dakikada Saleh Al Shehri skora denge getiren golü kaydetti.

Arjantin bu golün etkisinden daha çıkamadan 53. dakikada Salem Al Dawsari'nin golü Suudi Arabistan'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Suudi Arabistan tarihi bir sürprize imza atarak sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. C Grubu'nda ilk maçlar sonucunda Suudi Arabistan zirvede yer aldı.

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SUUDİ ARABİSTAN İLE İSPANYA ARASINDA İLGİNÇ ANLAŞMA

2018 Dünya Kupası'nda da yer alan Suudi Arabistan, o sezon ilginç bir uygulamaya imza atmıştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bazı oyuncularını ücretsiz bir şekilde İspanyol ekiplerine kiralamak için İspanya Futbol Federasyonu ile iş birliği yapmıştı.

Buna göre, Villarreal ve Leganes iki oyuncu olmak üzere, Levante, Sporting Gijon, Real Valladolid, Rayo Vallecano ve Numancia, Suudi Arabistanlı oyuncuları kadrolarına kattılar.





2018 Dünya Kupası'nda bu planlamadan pek fayda gördükleri söylenemez. 2018 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, Rusya ve Uruguay'a mağlup olmuş. Mısır'ı ise 2-1 yenmişlerdi.

Grubu üçüncü sırada tamamlayan Suudi Arabistan turnuvaya veda etmişti.





HANGİ OYUNCULAR İSPANYA'YA GİTTİ?

O dönem Al Shabab forması giyen Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Rayo Vallecano'ya, Al Fateh forması giyen Nooh Al-Mousa, Real Valladolid'e, O dönem Al Ittihad forması giyen Fahad Al-Muwallad Levante'ye, Al Nassr'dan Yahia Al-Shehri Leganes'e, Ali Al-Namer Numancia'ya transfer oldu.

GALİBİYETİN MİMARI VILLARREAL'DEN

53. dakikada attığı muhteşem golle galibiyeti getiren Salem Al Dawsari de bu anlaşma kapsamında Villarreal'e kiralanmıştı. Al Dawsari ile birlikte Jaba Issa da Villarreal B Takımı'nda görev yapmıştı.

O Dawsari, attığı golle müthiş bir mucizenin başrol kahramanı oldu.





TEK MAÇI REAL MADRID'E KARŞI

Kiralık olarak Villarreal'da forma giyen Salem Al Dawsari sadece bir maçta 33. dakikada forma giyebildi. Villarreal ile Real Madrid arasında oynanan mücadelesi 'Sarı Denizaltılar' için muhteşem bir geri dönüşün yapıldığı maç...

Zinedine Zidane yönetiminde Real Madrid, 11. dakikada Gareth Bale ve 32. dakikada ise Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

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57. dakikada Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, Javi Fuego'yu oyundan çıkarıp yerine Salem Al Dawsari'yi sahaya sürdü.

Enes Ünal'ın da ilk 11'de sahaya çıkıp 67. dakikada yerini Roger Martinez'e bıraktığı mücadelede ev sahibi ekip 70. dakikada Martinez ve 85. dakikada Castillejo'nun attığı gollerle 2-0 mağlubiyetten gelerek beraberliği yakalamıştı.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr