Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştıra ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk vatandaşının Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Antalya Havalimanı'na inen ve buradan otobüslerle getirildikleri Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesindeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına yerleştirilen Türk vatandaşlarının her türlü ihtiyacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından karşılanıyor.

Ramazan Bayramı'nda ailelerinin yanında olacaklar

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan ve yurttaki izolasyon sürecinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı aileleri ile geçirmek için gün saymaya başladı.

Suudi Arabistan'da kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Türk vatandaşları, yurtlarda kendilerine gösterilen ilgiden de son derece memnun.