2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Tangocula ağır favori olarak çıktı.









Karşılaşmanın 10. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından Arjantin penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi'nin yaptığı vuruşta top filelere gitti. İlk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Hiçbir futbol otoritesinin şans vermediği Suudi Arabistan 48. dakikada Saleh Al Shehri'nin attığı golle skora denge getirdi.

Bu golden beş dakika sonra ise Salem Al Dawsari sahneye çıktı. Al Dawsari'nin ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

Kalan dakikalarda Arjantin tüm baskılarına rağmen golü bulamayınca Suudi Arabistan muhteşem bir sürprize imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.





KUSURSUZ OFSAYT TUZAĞI

Suudi Arabistan, ilk dakikadan itibaren Arjantin hücumcularına ofsayt taktiği uyguladı. Arjantinli oyuncular, Suudi Arabistan karşısında 10 kez ofsayta düştü.

Tangocuların ilk yarıda üç golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu gollerin, ikisi Lautaro Martinez, biri de Lionel Messi'den gelmişti.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ın, oyuncularına verdiği Arjantinli hücumculara uygulanacak ofsayt taktiğini, oyuncular mükemmel uyguladı.

JESUS DETAYI!

Sezon başında Fenerbahçe 'nin teknik direktörlüğüne getirilen Jorge Jesus, rakiplerini sık sık ofsayta düşürmesiyle fark yarattı. Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan sarı - lacivertlilerin bu ofsayt tuzağı, rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

İki sene önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörlüğünü de Jorge Jesus, orada da bu taktiğini kullanıyordu. Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan dokuz oyuncu Al Hilal'de forma giyiyor.

Al Hilal'de forma giyen dokuz oyuncunun da sekizi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Al Hilal'de birlikte çalışmıştı.

REKOR KIRILAMADI

Arjantin için bu karşılaşma aynı zamanda başka bir anlam daha taşıyordu. Son Copa America şampiyonu Tangocular, bu maçtan önce oynadığı 36 maçta yenilgi yüzü görmedi.

İtalya'nın 37 maçlık serisini egale etmek için sahaya çıkan Lionel Messi ve arkadaşları 36. maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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MESSI YEDİDE KALDI

Suudi Arabistan karşılaşması öncesinde, daha önce Dünya Kupaları'nda altı golü bulunan Lionel Messi, sekiz gollü Diego Armando Maradona ve 10 gollü Gabriel Batistuta'yı yakalamak için sahaya çıktı.

Lionel Messi penaltıdan attığı golle bu rakamı yediye çıkarsa da, tarihin en büyük oyuncusu Diego Maradona'yı yakalamak için daha bir gole ihtiyacı var.

Arjantin grupta bir sonraki maçını 26 Kasım'da Meksika ile oynayacak.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr



