Arjantin 2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'la karşılaştı. Mücadelede Arjantin Messi'nin golüyle 1-0 öne geçse de müthiş bir geri dönüşe imza atan Suudi Arabistan, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.





RENARD TÜM DÜNYANIN DİLİNDE

Suudi Arabistan'ın müthiş zaferi sonrası teknik direktör Herve Renard gündeme oturdu. Son derece başarılı taktiğiyle Arjantin'i mağlup etmeyi başaran Renard'a tüm dünyadan övgü yağdı.









OLAY YARATAN MESSİ PAYLAŞIMI

Dünyanın gündeminde olan Herve Renard ise resmi Instagram hesabından paylaştığı Messi'li bir fotoğraf olay yarattı.





Tecrübeli teknik adam resmi Instagram hesabından Messi'nin Cristiano Ronaldo'yla birlikte yer aldığı ikonik satranç fotoğrafına Renard'ın kafasının montajlandığı görseli paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.