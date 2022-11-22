Suudi Arabistan, tarihi Arjantin zaferini kutluyor! Sürpriz hamle...

Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan Dünya Kupası C Grubu maçı, büyük bir sürprize sahne oldu. İlk yarısını mağlup tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında peş peşe bulduğu gollerle öne geçen Suudi Arabistan, tarihi bir zafere imza attı. Tangocular'ın golü; Lionel Messi’nin penaltısıyla gelirken Arabistan'a 3 puanı Saleh Al-Shehri ve Salem Al-Dawsari getirdi.









36 maçlık seri sona erdi

Suudi Arabistan'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Öte yandan Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Tangocuları öne geçiren golü kaydeden Lionel Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Arjantinli oyuncu olmayı başardı.

Ülkede büyük coşku

Bu sonuçla Suudi Arabistan, Arjantin karşısında tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Arjantin karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından ülkede büyük bir coşku iklimi hakim oldu. Sokaklara dökülen taraftarlar büyük bir mutlulukla galibiyeti kutladı.









Tarihi zafer sonrası resmi tatil!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bu tarihi zaferi görmezden gelmedi. Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.

Arjantin gruptaki 2. maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile mücadele edecek.





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