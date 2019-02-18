Suudi Arabistan hükumetinden Manchester United açıklaması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Premier Lig devi Manchester United'ı satın almak için kulübün sahibi olan Glazer Ailesi'ne teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun, 33 yaşındaki Selman'ın Kırmızı Şeytanlar'ın sahibi olmak için 3,8 milyar sterlini gözden çıkardığını yazmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından Suudi hükümetinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Ülkenin medya bakanı Turki Al-Shabanah, resmi Twitter hesabından iddiaların tamamı ile yalan olduğunu belirtti.

Shabanah, bununla birlikte United'ın Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu ile sponsorluk anlaşması için bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak henüz herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler