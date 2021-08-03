Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA’da gerçekleştirilen 2020-2021 sezonu Büyük Erkekler 1. Lig 1. Devre karşılaşmalarında Tofaş, altyapısından yetiştirdiği U15 yaş grubu ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen başarılı sonuçlara imza attı.

Sutopunda 2020-2021 sezonu Büyük Erkekler 1. Lig 1. Devre müsabakaları Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Lige altyapısından yetişen U15 takımı ağırlıklı bir kadro ile katılan TOFAŞ Sutopu Takımı, ilk devre müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Antrenör Ali Batmaz idaresindeki TOFAŞ, ilk gün müsabakasında Ataşehir Ada Spor Kulübü’ne 10-12 mağlup olurken, ikinci gün karşılaşmalarında Bodrum Yarımada Spor Kulübü’nü 11-7 yenerken; Moda Spor Kulübü’yle 13-13 berabere kaldı. Organizasyonun üçüncü günündeki ilk maçında da bir diğer Bursa temsilcisi Osmangazi Belediyespor’u 13-7 mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, Yeşilyurt Spor Kulübü’nü de 6-17’lik skorla geçerek ilk devreyi 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Büyük Erkekler 1. Lig’de 2. devre rövanş karşılaşmaları Eylül ayında gerçekleştirilecek.

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