Halk arasında sütlüce olarak da adlandırılan sütleğen otu hem şifası ile hem de zararlı olması ile bilinir. Bünyesinde olan bir zehir nedeni ile zararlı olabilen bu bitki doğada kendiliğinden yetişir. Dezenfektan özelliği bulunması ile cilt yaralarında sıklıkla kullanılan bir bitkidir.

Sütleğen otu nedir?

Sütleğengiller ailesinin bir üyesi olan ve Latince ’de Euphorbia olarak isimlendirilen sütleğen otu; dalları, yeşil yaprakları ve sarıçiçekleri olan bir bitkidir. Beyaz sütü bulunan çok yıllık otsu bitkilerden biridir. Doğada kendiliğinden yetişen ve zehirli içeriği bulunan bitkilerdendir.

Sütleğen otunun içerisinde bulunan zehri bilmeyen ve sadece faydaları için kullanmak isteyen kişiler için tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilecek bir bitkidir.

Zehirli olan özsuyu sebebi ile bilinçsiz şekilde kullanılması tehlikelidir. Sütleğen otunun dalları içerisinde bulunan damarlardaki süt bitkide buluna sütün en etkili olan kısmıdır. Dünya üzerinde 2000’den daha fazla çeşidi bulunan bu ot Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yaygın olarak yetişmektedir. Eylül ve Mayıs ayları arasındaki dönemde çiçek açan bir bitkidir. Çorak arazilerde, kayalık olan yamaçlarda ve ormanlık alanlarda yetişir.

Sütleğen otunun faydaları nelerdir?

Cildi yenileyen özelliği ile cildi derinlemesine temizler ve mikroplardan da arındırır.

Cilt üzerinde bulunan yaralar ve kesiklerin iyileşmesini sağlar. Yaralar ve kesikler üzerine sütleğen otunun içerdiği süt damlatıldığında bölgenin dezenfeksiyonunu sağlar. İyileşme sürecini de hızlandırır.

Yılan ve akrep gibi zehirli olan hayvanların ısırmalarına karşı da etkili olan bir bitkidir. Zehirli hayvan ısırıklarında bitkideki öz su kullanılır.

Siğil ve nasır gibi sorunların giderilmesi içinde sütleğen otunun içindeki sütten faydalanılır. Siğil tedavisi için sütleğen bitkisinin kullanımı oldukça eski olan bir uygulamadır.

El ve ayaklarda oluşan mantarlar için de oldukça etkili olan bitki, aynı zamanda sedef hastalığının tedavi edilmesinde de kullanılır.

Sıtma ve sarılık hastalıklarının da tedavisi için oldukça eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.

Sütleğen bitkisi güçlü bileşenleri sebebi ile müshil ilacı kullanımı kadar etkilidir. Kabızlık sorununun çözülmesinde de kullanılmaktadır. Hatta hemoroit hastalığının tedavisinde de kullanıldığı söylenilmektedir. Müshil ilacı gibi etkisi olması sebebi ile kilo vermede de etkili olan bir bitkidir.

Bağırsak kurtlarını düşürebilmek için de kullanılır fakat bir doktora danışmadan kullanılması tavsiye edilmez.

Sütleğen otu ne işe yarar, ne için kullanılır?