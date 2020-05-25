Sütleğen otu nedir? Sütleğen otunun faydaları nelerdir? Sütleğen otu ne işe yarar, ne için kullanılır?
Doğada bulunan şifalı bitkilerden biri de sütleğen otudur. İlginç bir isme sahip olan sütleğen otu hem şifalı hem de zararlı olabilen bitkilerden biridir. Peki, Sütleğen otu nedir? Sütleğen otunun faydaları nelerdir? Sütleğen otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Sütleğen otu ile ilgili bilgileri derledik.
Halk arasında sütlüce olarak da adlandırılan sütleğen otu hem şifası ile hem de zararlı olması ile bilinir. Bünyesinde olan bir zehir nedeni ile zararlı olabilen bu bitki doğada kendiliğinden yetişir. Dezenfektan özelliği bulunması ile cilt yaralarında sıklıkla kullanılan bir bitkidir.
Sütleğengiller ailesinin bir üyesi olan ve Latince ’de Euphorbia olarak isimlendirilen sütleğen otu; dalları, yeşil yaprakları ve sarıçiçekleri olan bir bitkidir. Beyaz sütü bulunan çok yıllık otsu bitkilerden biridir. Doğada kendiliğinden yetişen ve zehirli içeriği bulunan bitkilerdendir.
Sütleğen otunun içerisinde bulunan zehri bilmeyen ve sadece faydaları için kullanmak isteyen kişiler için tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilecek bir bitkidir.
Zehirli olan özsuyu sebebi ile bilinçsiz şekilde kullanılması tehlikelidir. Sütleğen otunun dalları içerisinde bulunan damarlardaki süt bitkide buluna sütün en etkili olan kısmıdır. Dünya üzerinde 2000’den daha fazla çeşidi bulunan bu ot Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yaygın olarak yetişmektedir. Eylül ve Mayıs ayları arasındaki dönemde çiçek açan bir bitkidir. Çorak arazilerde, kayalık olan yamaçlarda ve ormanlık alanlarda yetişir.
Sütleğen otunun faydaları nelerdir?
- Cildi yenileyen özelliği ile cildi derinlemesine temizler ve mikroplardan da arındırır.
- Cilt üzerinde bulunan yaralar ve kesiklerin iyileşmesini sağlar. Yaralar ve kesikler üzerine sütleğen otunun içerdiği süt damlatıldığında bölgenin dezenfeksiyonunu sağlar. İyileşme sürecini de hızlandırır.
- Yılan ve akrep gibi zehirli olan hayvanların ısırmalarına karşı da etkili olan bir bitkidir. Zehirli hayvan ısırıklarında bitkideki öz su kullanılır.
- Siğil ve nasır gibi sorunların giderilmesi içinde sütleğen otunun içindeki sütten faydalanılır. Siğil tedavisi için sütleğen bitkisinin kullanımı oldukça eski olan bir uygulamadır.
- El ve ayaklarda oluşan mantarlar için de oldukça etkili olan bitki, aynı zamanda sedef hastalığının tedavi edilmesinde de kullanılır.
- Sıtma ve sarılık hastalıklarının da tedavisi için oldukça eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.
- Sütleğen bitkisi güçlü bileşenleri sebebi ile müshil ilacı kullanımı kadar etkilidir. Kabızlık sorununun çözülmesinde de kullanılmaktadır. Hatta hemoroit hastalığının tedavisinde de kullanıldığı söylenilmektedir. Müshil ilacı gibi etkisi olması sebebi ile kilo vermede de etkili olan bir bitkidir.
- Bağırsak kurtlarını düşürebilmek için de kullanılır fakat bir doktora danışmadan kullanılması tavsiye edilmez.
Sütleğen otu ne işe yarar, ne için kullanılır?
- Sütleğen otu çok eski zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir ottur. Oldukça eski zamandan beri sıtma ve sarılık hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Günümüzde halen bu otun kullanım şeklini bilen kişiler sıtma ve sarılık hastalıkları ile mücadele etme de sütleğen otunu kullanmaktadırlar.
- Sütleğen otunun en fazla kullanım yerlerinden biri ise cilttir. Ciltte bulunan yaraların tedavisi için etkili olan bir ottur. Kurutulmuş olan otların cilt yaralarının tedavi edilmesinde kullanacakları bir ottur. Ciltte bulunan mikropların ölmesini sağlayan, derinlemesine temizlenmesini sağlayan bitkidir. Cildin yenilenmesini sağladığı içinde sıklıkla kullanılır.
- Sütleğen otu nasır tedavisi içinde kullanılan bir ottur. Bitkisel yağ şeklinde nasır üzerine sürülerle nasırın yumuşatıp iyileşmesine olanak sağlar.
- Sütleğen otunun içerisinde bulunan sütü özellikle ellerde ortaya çıkan siğillerin tedavi edilmesinde kullanılır. Sadece siğilin üzerine içinde bulunan sütün sürülmesi ile tedavisi sağlanır.
- İçerisinde bulunan çeşitli vitaminlerin ve minerallerin müshil gibi etkisi vardır. Uzun yıllar boyunca sütleğen otu doğal müshil ilacı olarak kullanılmıştır. Müshil olarak kullanılacağı zaman oldukça dikkatli şekilde ve doğru miktarlarda kullanılması önemlidir.
- Sütleğen otu günümüzde yasak olsa da eskiden balık avlarında kullanılmıştır. Sütleğen otunun içerdiği zehir otun iyice ezilmesi ile çıkarılıp balık avlanacak su içerisine bırakılarak balıkların zehirlenme ile bayılarak ya da ölerek su üzerine çıkmalarını sağlayan ve balıkçıların bu balıkları kolayca toplaması sağlayan bu yöntem oldukça zararlı ve yanlış olan bir yöntemdir. Hem bu şekilde avlanan balıkların tüketimi ile zehir tüketiciye geçerken hem de balıkların yavrularının da ölmesine ve balıkların azalmasına neden olur.