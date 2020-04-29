Survivor’daki ‘Ödül villası’ bakın kime ait çıktı?

Survivor 2020’de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı, programın 52. bölümünde kazanan takımın, dünyaca ünlü bir sanatçının muhteşem malikanesinde güzel bir gün geçireceğini açıkladı.

Ödülün kazananı ise Ünlüler Takımı oldu.

Kıyasıya süren mücadelede oyunu kazanan Ünlüler takımı, annelerinin göndermiş olduğu yemekleri de yedi.

Ünlüler takımı, sabah ise çok güzel bir kahvaltı ile güne başladı.

Acun Ilıcalı, malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

Evin kime ait olduğunu ise 'Survivor Panorama' programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.