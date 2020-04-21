Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Barış ve Yasin arasındaki kavga bölüme damgasını vurdu. İki yarışmacı villa ödülü oyunu sırasında bir anda birbirine girdi. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.Bir hayli sinirlenen iki yarışmacı, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu.

"Hakkını verin"

Pascal Nouma bu kavgayla ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından kavgaya ait bir fotoğrafı paylaşan Nouma "Milleti meşgul etmeyin, kavga edecekseniz hakkını verin." dedi.