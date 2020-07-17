Survivor 2020 finalinde Cemal Can ve Barış Murat Yağcı karşı karşıya geldi. SMS oylamasına Cemal Can şampiyon oldu. Yarışmacılar ve seyircilerin maskesiz bir halde sosyal mesafe kuralına uymamaları ise canlı yayında bir skandala neden oldu.

Söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Survivor 2020 final programında COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." dedi.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çektmişti.

'Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın'

Bakan Koca'ya twitter üzerinden cevap veren Acun Ilıcalı, ''Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın.'' ifadelerini kullandı.