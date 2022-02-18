Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.

SERCAN'DAN İTİRAZ

Survivor All Star'da bir kaç hafta önce oynanan Sumo Güreşi oyunu büyük ilgi görmüştü. Dokunulmazlık ödülün sahibi Gönülüler olmuştu. Yarışma sonrasında eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan oyun seçimleriyle ilgili itiraz geldi.

ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM ARASINDA DİYALOG

Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, gönüllüler galip gelirken konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yapılan oylama öncesi dokunulmazlık oyunu hakkında itirazda bulunan Sercan Yıldırım maç isteğini Ilıcalı'ya ileterek "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." dedi. Ilıcalı ise geçen yıllarda futbol maçının dokunulmazlık değil sadece ödül oyunu olarak oynanmadığının altınız çizdi.

Bunun üzerine Gönüllüler takımı futbol maçı isteğini konseyde dile getirerek 'Dokunulmazlık + Ödül" olarak talepte bulundu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı futbol maçı yapılacağının sözünü verdi.

SERCAN'DAN OLAY HAREKET

Milliyet'in haberine göre merakla beklenen futbol maçının cumartesi yayınlanacak yeni bölümde olacağı ortaya çıktı. Fragmanda futbol maçından görüntüler yer alırken Sercan Yıldırım'ın yaptığı hareket damga vurdu.

Golü attıktan sonra sevinen Sercan Yıldırım, sunucu Murat Ceylan'ın deyimiyle 'Basın tribününe' dönerek bir sevinçte bulundu. Maç esnasındaki bu sevinç hakem Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı.

Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacayı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı. Sercan Yıldırım'ın daha önceki yıllarda katıldığı Survivor'da Aycan Yanaç'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul damga vurmuştu.

Öte yandan geçen konsyede Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını verdi.

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" dedi.