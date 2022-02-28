Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor 2022, 27 Şubat Pazar akşamı 33'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mücadele kıran kıran ilerledi.

Kadınlar mücadelesinde galip gelen taraf gönüllüler olurken; erkekler de durum 7-7'ye geldi. Bunun ardından oynanacak best of için takımlar bir araya gelerek; oyunda en iyi olan arkadaşlarını seçti.

Ancak bu sırada ünlüler takımında tartışma çıktı. Erkeklerde oyuna kimin çıkacağı seçilirken Sema ve Nagihan'ın gelip, Adem'in adını vermesi Sercan'ın tepkisine sebep oldu.

Ardından kadınların oyunu kaybettiğini vurgulayan Sercan, "Kadınlar bugün kaybetti, oyunda iyi değillerdi. Bu yüzden fikir beyan edemezler" dedi.

Sercan'ın bu sözlerine kızan kadın yarışmacılar ise köşeye çekileceklerini ve gerekirse oyunda oynamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine Nagihan'a çıkışan Sercan, "Bana iftira atıyorsun şu an" dedi.

Nagihan'ın "Kadınlar dışlandığı için ben bu oyunda oynamak istemiyorum" sözlerine daha da öfkelenen Sercan, "Ben elenmek istiyorum. Ben gittim arkadaşlar" diyerek oyunu terk etti. Sonrasında Nagihan'a seslenen Yıldırım, "Benim kaybedecek bir şeyim yok, senin çok şeyin var" ifadelerini kullandı.

Günün sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu. Konseyde bir arkadaşlarını sürgün adasını yollayan ünlülerden potaya giden isim Aşkım oldu.

Konseyde de takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Sercan, "Bizim başından beri devam eden bir eşleşme sıkıntımız var. Ben iyi oluyorum ve şu ismi alayım diyorum. Kararı veriyoruz ama birileri gelip müdahale ediyor. Bugün de tam erkekler karar vermişken önce Sema'nın gelip Adem çıksın demesi ardından da Nagihan'ın durumu müdahale etmesi beni üzdü. Ardından kullandığım bir cümle çok çarpıtıldı. Nagihan bana iftira attığı için oyunu terk ettim. Ama burada benliğimle yarışmak istediğim için de geri döndüm" dedi.

Sercan'ın ardından konuşan Nagihan ise "Yaşananlarda Sercan'ın bu eşleşme meselesini bu kadar içselleştirdiğini bilmiyordum. Ama bunu kendi aralarında çözmeleri gerek. Biz dış gözle fikir beyan ediyoruz sadece hiçbir art niyetimiz olamaz. Ben buraya bir erkeği parlatmaya gelmedim. Biz kadınlar kazanınca sorun olmuyor ama kaybedince Sercan diyor ki " Siz kaybettiniz, eşleşme için yorum yapamazsınız" Bu çok mu doğru? Biz kadınlar, erkeklere hizmet etmeye geliyoruz. Biz burada figüran mıyız? Dış kapının dış mandalı mıyız? Bu cümleyi kurabileceğini düşünmedik ve sana yakıştıramadık. Takımını orada yalnız bırakman da çok büyük bir eksi oldu" diye konuştu.