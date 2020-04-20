Survivor fragman videosu Barış ve Yasin ikilisinin yeni bölümde birbirlerine gireceklerini gösterdi. Kısa süre önce aralarında yaptıkları konuşmada tüm sorunları hallettiklerini belirten Barış, ada konseyinde bu konuşmayla ilgili bilgiler vermişti. Ancak ödül oyunu esnasında sinirlerin gerilmesiyle birlikte ortalık bir anda karışacak.

20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce “neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?” sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış “neden acaba?” diyerek Yasin’i işaret edecek.





Bir anda ortalık karıştı

Yasin’in de aynı sertlikte Barış’a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak. Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı ise Survivor’ın yeni bölümünde ortaya çıkacak.

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