Survivor'da olay kavga! Barış ile Yasin birbirine girdi
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin yeni bölümünde Barış ve Yasin'in kavgası izleyenleri şoke etti. Büyük bir izlenme oranına sahip olan Survivor'da yeni bölüm fragmanı herkesi büyük merakta bıraktı. Barış ve Yasin ikilisinin yeni bölümde birbirlerine gireceklerini gösterdi. Survivor'da neler oluyor? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Survivor fragman videosu Barış ve Yasin ikilisinin yeni bölümde birbirlerine gireceklerini gösterdi. Kısa süre önce aralarında yaptıkları konuşmada tüm sorunları hallettiklerini belirten Barış, ada konseyinde bu konuşmayla ilgili bilgiler vermişti. Ancak ödül oyunu esnasında sinirlerin gerilmesiyle birlikte ortalık bir anda karışacak.
20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce “neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?” sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış “neden acaba?” diyerek Yasin’i işaret edecek.
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Bir anda ortalık karıştı
Yasin’in de aynı sertlikte Barış’a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak. Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı ise Survivor’ın yeni bölümünde ortaya çıkacak.