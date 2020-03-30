Survivor 2020’nin 31. yeni bölümünde bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği gecede Sercan ile Barış arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Oyunu kaybeden Sercan torbayı Barış’a doğru fırlattı. Yarışı kazanan Barış Yağcı’da torbayı yakalayarak Sercan’a doğru attı. Bu hareketin ardından Sercan Yıldırım ‘Seninle daha işim bitmedi’ sözleriyle karşılık verdi.

Acun Ilıcalı'dan sert uyarı

Sinirlenen Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın kaynağını bilmediğini söyledi. Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi.

Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranlara gelen son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu akşam dokunulmazlığı kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında Ünlüler kazandı.

İşte ikili arasında geçen konuşmalar;

Sercan: Geç yerine geç.

Barış: Torbayı neden atıyorsun?

Sercan: Seninle daha işim bitmedi.

Barış: Torbayı attığın için.

Yasin: Gerek yok.

Sercan: Geç otur yerine akıllıca.

Barış: Ben torbayı attı diye ben de arkada…