Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 31 Mart Salı günkü bölümünde, yarışmacıları zorlayan parkurda nefes kesen mücadele sonunda iletişim oyununu 10-6 skorla Ünlüler Takımı kazandı. Ada konseyinde ilk eleme adayı Yunus Emre'den sonra en çok oyu alan Cemal Can Yasin'i, Barış da Burak'ı aday gösterdi.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da Yunus Emre'nin eleme potasında olduğu gecede gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek için konseyde toplandı. Survivor'da Barış'ın gönüllüler takımına kendi isteği ile geçmesiyle dengelerin nasıl değiştiği merak konusu olurken, SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en çok oyu alan isimler belirlendi.

Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti;

BARIŞ

CEMAL CAN

EVRİM

YASİN

NİSA

YUNUS EMRE

BURAK (ELENDİ)

GİZEM

ARDAHAN

Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı?

Bu hafta oynanan iletişim ödülü oyunu yine heyecan dolu anlara neden oldu. Aileleri ve arkadaşlarıyla mesajlaşmak için zorlu parkurlardan geçerek zafere ulaşmak isteyen iki takımdan bu haftanın kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler ekibi aileleriyle mesajlaşarak hasret giderdi.







