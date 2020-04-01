Survivor'da kim elendi? Survivor 2020 bu hafta kim veda etti?
Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan 33. bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan oylamada en az oyu alarak ilk eleme adayı Yunus Emre Özden olarak belirlenmişti. Dün akşam ise iki eleme adayı daha belirlendi ve elenen isim açıklandı. Eleme gecesine Barış ve Yasin'in tartışması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki Survivor’da bu hafta kim elendi? İşte Survivor 2020 eleme gecesinde yaşananlar…
Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 31 Mart Salı günkü bölümünde, yarışmacıları zorlayan parkurda nefes kesen mücadele sonunda iletişim oyununu 10-6 skorla Ünlüler Takımı kazandı. Ada konseyinde ilk eleme adayı Yunus Emre'den sonra en çok oyu alan Cemal Can Yasin'i, Barış da Burak'ı aday gösterdi.
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da Yunus Emre'nin eleme potasında olduğu gecede gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek için konseyde toplandı. Survivor'da Barış'ın gönüllüler takımına kendi isteği ile geçmesiyle dengelerin nasıl değiştiği merak konusu olurken, SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en çok oyu alan isimler belirlendi.
Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti;
BARIŞ
CEMAL CAN
EVRİM
YASİN
NİSA
YUNUS EMRE
BURAK (ELENDİ)
GİZEM
ARDAHAN
Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı?
Bu hafta oynanan iletişim ödülü oyunu yine heyecan dolu anlara neden oldu. Aileleri ve arkadaşlarıyla mesajlaşmak için zorlu parkurlardan geçerek zafere ulaşmak isteyen iki takımdan bu haftanın kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler ekibi aileleriyle mesajlaşarak hasret giderdi.