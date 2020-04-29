Survivor'da elenen isim belli oldu! Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası oylama yapılmış ve haftanın ilk eleme adayları Yunus Emre ve Gizem olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrasında belli oldu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı 6 eleme adayı arasından yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. “Survivor’da bu hafta kim elendi?” sorusu da bu bağlamda merak edip araştırılmaya başlandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Yunus Emre ve Gizem haftanın ilk eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın diğer eleme adayları ise Sercan, Yasin, Ardahan ve Ersin oldu. Günün sonunda bir isim Survivor'a veda etti. İşte bu hafta Survivor'da elenen isim..

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu. SMS oylaması sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllüler takımından ise Cemal Can ve Barış en çok SMS'i alan yarışmacılar oldu. Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Adahan oldu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. SMS oylaması sonrası en az oyu alan Gizem Survivor'dan elendi. Gizem Birdan Survivor'a veda etti...