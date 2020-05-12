Her akşam ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında bu akşam ada konseyi yaşanacak. Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunuda nefes kesen bir mücadele yaşanmıştı. Bu kez tek oyunda hem dokunulmazlık hem de erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar oyunun final kısmındaki puzzle’da stresli anlar yaşamıştı. Kazanan takım 10’a 8’lik skorla Ünlüler olmuştu. Survivor ada konseyinde Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu ismi çıkan kişi Berkan olmuştu.





Haftanın elemesi öncesinde pazar akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar başa baş bir mücadele sergiledi. Saniyelerle puanlar kazanılan dokunulmazlık oyununda son haftaların favori takımı Gönüllüler 10’a 4’lük skor ile dokunulmazlığı kazanmıştı.

Konseyde yapılan oylama sonucu Ünlüler takımında ilk eleme adayı Mert Öcal olarak belirlenmişti.

Survivor'da kim elendi?

Yapılan sms oylaması sonuçlarına göre ise Salı akşamı yeni bölümde en yüksek oyu alan ünlüler ve gönüllülerden 2’şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek. Veda eden isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Acun Ilıcalı: En beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu!

Survivor’un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı’nın oldukça üzgün olması ve “Bu sezon Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz” sözleri izleyenleri meraklandırdı.



